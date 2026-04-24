Comenzó la asamblea en Alianza

Se comenzó con el recuento de votos

Luego de que todos los socios que estaban en el padrón firmaran su ingreso, comenzó la asamblea con el orden del día.

Desde la lista opositora se adelantó que impugnarían la elección porque consideraban que el llamado era fuera de término. El presidente Fabian Vega explicó los motivos del llamado fuera de término y se continuó con el orden del día.

Se leyeron los balances 2022, 2023, 2024 y 2025 y se votó a mano alzada. Se aprobó por mayoría.

Luego hubo una serie de cruces entre socios, que incluyeron reclamos sobre los balances y otros temas fuera del orden del día.

Finalmente se abrió la urna y comenzó la votación.