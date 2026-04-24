Figueroa: “tenemos 5 años para prepararnos para el GNL en Vaca Muerta”

El gobernador Figueroa encabezó la ceremonia. Anunció la pavimentación de la ruta 51.

El gobernador Rolando Figueroa llegó a Plaza Huincul para encabezar el acto por el 60° aniversario de la institucionalización de la ciudad junto al intendente Claudio Larraza.

En el palco montado sobre la avenida San Martín, a la altura del Pasaje Velo estuvieron las autoridades locales y provinciales. Entre los funcionarios concurrieron los ministros de Gobierno, Jorge Tobares y de Salud, Martín Regueiro.

Están autoridades del gabinete municipal, el presidente del Deliberante, Danivel Vidondo, concejales y la diputada Yamila Hermosilla. Además, se encuentra el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, que acompaña la ceremonia.

El cierre de los discursos, antes del tradicional desfile, el gobernador Figueroa trajo como anuncios la pavimentación de la ruta provincial 51, obra que se firmará el próximo jueves en Buenos Aires

Será “con las operadoras, un financiamiento de la ruta 51 que sale desde el lago Mari Menuco hasta la ruta 17 para poder pavimentarla y salir mucho más rápido. También con lo que tengamos que proveer y salir por esa ruta”. Figueroa dijo que se evitará el tránsito por la ruta 7, liberándola y también firmarán otra serie de obras. “Es fundamental que también Cutral Co y Plaza Huincul tengan un acceso mucho más fluido y una salida mucho más fluida”, apuntó.

También advirtió que “tenemos cinco años para prepararnos para el GNL de Vaca Muerta”, por lo que apeló a trabajar y formarse en este sentido.

“Hoy hemos firmado (para la construcción) de 40 viviendas sobre 116 que vamos a hacer en Plaza Huincul, cofinanciada por el municipio, 40% por el municipio, 60% la provincia y vamos a hacer 32 hogares que vamos a otorgar en comodato a la tercera edad”, sostuvo Figueroa.

Reiteró el compromiso anunciado de la construcción de una pileta de natación semiolímpica en el parque Perito Moreno.

El gobernador dijo que es necesario “poder visualizar que viene hacia adelante es fundamental el trabajo de Plaza Huincul” por lo que “viene una nueva etapa de acá a cinco años”. Confirmó que viajará junto al intendente Larraza a Houston en los próximos días.

Antes de iniciar el discurso, el gobernador Figueroa pidió disculpas por la desinteligencia que hubo en cuanto al horario de inicio de la ceremonia (estaba previsto a las 10 y su agenda indicaba a las 11) motivo por el cual se retrasó en su llegada. “No me gusta llegar tarde”, subrayó.

Antes, el intendente Larraza agradeció a todos los asistentes y empezó a enumerar las acciones en su gestión. Remarcó el programa de capacitación educativa. “Más de 4 mil vecinos formados y 12 convenios con universidades. Esperamos para este año triplicar el número de graduados. El plan Plaza Educa para finalizar el secundario tuvo 800 inscriptos”, apuntó.

Dijo que hay 600 becados en la provincia por el programa provincial Gregorio Álvarez. “En Plaza Huincul se consolidó la historia energética del país”. señaló.

“Construyeron una ciudad donde no había nada. Nos dejaron lo más valioso que tenemos que es nuestra identidad. Nuestro desarrollo está ligado a Vaca Muerta, por nuestro desarrollo e idiosincracia, porque trabajan en el segmento convencional y no convencional, hay muchas empresas de servicios. Nos debemos preparar y lo repito hasta el cansacio: trabajaremos para dotar de infraestructura y de educación para que exista la inserción laboral”, concluyó.

“Vemos el desarrollo de GNL como una oportunidad. Tenemos que estar muy preparados. Es también una oportunidad para renovar nuestro compromiso. No nos mueve otra idea que no sea gestionar. Todos los recursos que ingresan a nuestro municipio se derraman a nuestra comunidad”, subrayó.

En el aspecto político Larraza sostuvo que “no van a ver a este intendente distraerse en peleas políticas. Convoco a todos los vecinos. Plaza Huincul necesita crecer y nos necesita. Son todos bienvenidos a trabajar por el bienesar y el progreso de la localidad”, concluyó.

Hubo invocaciones religiosas y luego se esperan los mensajes tanto del jefe comunal como del gobernador.

En el acto se escuchó la palabra de Antonio Sánchez, el secretario de la primera junta vecinal delegada que tuvo Plaza Huincul.

“Quiero recordar hoy a aquellos pioneros asentados aquí al sur de las vías férreas, allá por 1946: don Toribio Otaño y Antonio Rivadulla, quienes fueron formando una comisión que llevaría a cabo las primeras peticiones necesarias para conseguir la posesión de las tierras y dejar de ser concesionarios de YPF”, dijo Sánchez.

“Desde 1946 hasta 1966 pasaron varias comisiones hasta que el 21 de abril de 1966 por el decreto 093 y firmado por el gobernador don Felipe Sapag se declara formal y efectivamente el dominio y el estado provincial del pueblo de Plaza Huincul”, detalló Sánchez.

Sánchez recordó que la primera junta vecinal delegada estaba integrada Carlos Rivadulla, Juan Prudencio Miralles como tesorero, José Leiva y Ernesto Moreno como vocales. “No tengo más palabras para agradecerle tan distinguida decisión y muchísimos gracias”, terminó sus palabras el primer secretario de la junta vecinal.

Finalizados los discursos, empezó el tradicional desfile.