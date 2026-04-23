Pacífico venció a Petrolero por la Liga Federal

El Matador, no sumó aún victorias en la competencia

El conjunto de Pacífico derrotó a Petrolero por 93 a 61 en un encuentro correspondiente a la Liga Federal. El equipo local estableció una diferencia en el marcador desde el comienzo del juego y la mantuvo hasta el final.

Alex Soria fue el máximo anotador del partido con 21 puntos para el equipo ganador. La efectividad en los lanzamientos fue uno de los factores del resultado: Pacífico finalizó con un 55% en tiros de campo (63% en dobles y 45% en triples), mientras que Petrolero registró un 32% de campo y un 23% desde el perímetro.

En el desarrollo del juego, Pacífico capturó 54 rebotes frente a los 29 de Petrolero. Asimismo, el equipo local sumó 23 asistencias, mientras que la visita totalizó 8. En el rubro de recuperaciones, Petrolero sumó 15 y Pacífico 14, mientras que en tapas la visita registró 2 sobre 1 del local.

Además de Soria, en el equipo vencedor sumaron Exequiel Sánchez (14 puntos), Vázquez (12) y Roumec (11). Por el lado de Petrolero, los principales anotadores fueron Pérez con 15 unidades y Agnic con 14.