Intiman a la agrupación “Revolución Celeste” por irregularidades en su lista

El candidato a presidente por la oposición se encuentra en la lista como deudor alimentario

En el marco del proceso electoral del Club Alianza, la Comisión Directiva de la institución presentó una notificación formal ante la Dirección Provincial de Personería Jurídica y la agrupación “Revolución Celeste”.

El documento señala el incumplimiento de requisitos obligatorios por parte de integrantes de la lista opositora.

Según la normativa vigente para asociaciones civiles en la provincia de Neuquén, todos los candidatos deben presentar el Certificado de libre deuda del Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos (Ley 2333) y el Certificado de no inscripción en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.

La Comisión Directiva informó que se verificó un incumplimiento parcial en la documentación de la agrupación mencionada, señalando específicamente el caso de Gastón Fernando Cerda. De acuerdo con un certificado oficial del Registro de Deudores Alimentarios Morosos con fecha del 22 de abril de 2026, Cerda figura con una inscripción vigente en calidad de deudor desde el 9 de julio de 2021. El registro corresponde a una causa por alimentos para sus hijos en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 2.

Ante esta situación, las autoridades del club intimaron a la agrupación “Revolución Celeste” a regularizar la situación bajo apercibimiento de impugnar las candidaturas correspondientes. Desde la institución manifestaron que la medida busca garantizar el principio de legalidad y la transparencia en el desarrollo del acto eleccionario.