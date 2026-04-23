EPET 21 visitó el parque solar de Cutral Co

Desde la Municipalidad se les brindó una charla técnica que resultó muy útil a la delegación de San Martín de los Andes

La escuela técnica de San Martín de los Andes tiene una especialidad en energía renovable y está desarrollando un proyecto de análisis de la factibilidad técnica y económica de un parque solar.

El docente Vera encabezó un contigente de 27 alumnos y alumnas. “Para nosotros es fundamental venir acá (al parque solar de Cutral Co) porque es el acceso más cercano que tenemos para ver este tipo de instalaciones”, explicó.

La delegación de la EPET 21 recibió una charla técnica organizada por los responsables del parque solar de Cutral Co y “pudieron hacer muchas preguntas específicas de la formación”, dijo el profesor.

La semana que viene otro quinto año estará visitando Cutral Co para desarrollar una actividad similar.

Con información de Turismo Cutral Co en Facebook.