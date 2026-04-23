Cutral Co recibe la tercera fecha de la Liga Neuquina de Menores

Habrá partidos el sábado y el domingo

La ciudad de Cutral Co será la sede de la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Neuquina de Menores durante este fin de semana. Los encuentros se disputarán en la localidad los días sábado 25 y domingo 26 de abril.

La actividad del sábado comenzará a las 11:00 horas con el partido de la rama femenina entre el equipo local de Cutral Co y Fenix. Posteriormente, a las 12:10, se enfrentarán CEF 5 Chosma y CEF 17 Piedra en la categoría masculina, seguidos por el duelo femenino entre las mismas instituciones a las 13:20.

A las 14:30 horas está programado un entrenamiento de la Selección masculina de la categoría. La competencia se reanudará a las 16:30 con el cruce entre CEF 6 Zapala y CEF 5 Chosma en varones. La jornada sabatina cerrará con dos partidos femeninos: CEF 5 Chosma ante Fenix a las 17:40 y Cutral Co frente a CEF 17 Piedra a las 18:50.

El domingo 26 de abril la programación iniciará a las 09:00 horas con el enfrentamiento femenino entre Fenix y CEF 17 Piedra. A las 10:10, CEF 5 Chosma jugará contra Cutral Co en la misma rama. El cierre de la fecha estará a cargo de los equipos masculinos de CEF 5 Chosma y Fenix, quienes se medirán a las 11:20.