Cutral Co: la sede de Parque Este abre su agenda para préstamos

Los vecinos y organizaciones interesadas podrán solicitar turnos para el préstamo del espacio hasta el mes de octubre.

La sede del barrio Parque Este en Cutral Co anunció la apertura de su agenda para el uso de sus instalaciones, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo con la comunidad y promover actividades sociales, culturales y recreativas en el sector.

Según se informó, los vecinos y organizaciones interesadas podrán solicitar turnos para el préstamo del espacio hasta el mes de octubre. Quienes deseen obtener más información o gestionar una reserva pueden acercarse personalmente o comunicarse al teléfono 2995-882157. La atención se brinda en dos franjas horarias: de 8 a 12 y de 14 a 20 horas, facilitando el acceso tanto en la mañana como en la tarde.