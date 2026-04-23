Comunidad educativa de EPA 12 celebró contar con un edificio propio

En la institución se cursan capacitaciones formales de oficios para la inclusión laboral de adultos

Como se informó anteriormente, llegó la confirmación de que la Escuela para Adultos y Jóvenes 12 podría quedarse en el histórico edificio de la escuela 22, en avenida San Martín 593 de Plaza Huincul.

Desde la comunidad expresaron que la noticia “nos llena el corazón de alegría, orgullo y profunda emoción”. Y expresaron que contar con el edificio es el reflejo de años de esfuerzo, compromiso y lucha colectiva.

“Detrás de este logro hay historias, sueños y convicciones. Docentes, estudiantes, equipo directivo y toda la comunidad educativa que nunca dejó de creer que la educación pública de jóvenes y adultos es un derecho fundamental que transforma vidas”, afirmaron en un comunicado.

Y también sostuvieron que “la eduación de adultos y jóvenes es mucho más que una modalidad educativa, es una segunda oportunidad que muchas veces se vuelve la primera, es inclusión, dignidad”.