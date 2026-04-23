Atención: habrá restricciones al tránsito por el acto del 60° aniversario de Plaza Huincul

Este viernes, 24 de abril, en el día del aniversario de la institucionalización de Plaza Huincul, habrá cortes de calles e interrupciones en la avenida San Martín porque se hará el acto central, con desfile.
Desde de la dirección de Tránsito, se indicó que se interrumpirá a las 8:00 de ese día y hasta la finalización del desfile.
Los sectores son: avenida San Martín, en el tramo comprendido entre las calles Azucena Maizani y Fermín Godoy, incluyendo las intersecciones con las calles ubicadas entre Manuel Belgrano y avenida San Martín: Fermín Godoy, Comahue, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz y Toribio Otaño.
Asimismo, se comunica que el tránsito vehicular pesado que ingrese a la ciudad será desviado por calle Azucena Maizani hasta Ruta Provincial N° 17, para luego retomar hacia Ruta Nacional N° 22 a la altura de Plaza de las Banderas.