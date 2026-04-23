Accidente en Cutral Co: una camioneta y una moto protagonizaron un choque

El vehículo colisionó con una motocicleta que transitaba por Eguinoa.

Este jueves, alrededor de las 14 horas, se registró un accidente de tránsito en Cutral Co, en la intersección de las calles Navarrete y Eguinoa.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, una camioneta marca Chery Tiggo circulaba por calle Navarrete e intentaba incorporarse a Eguinoa en sentido sur. Por causas que aún se investigan, el vehículo colisionó con una motocicleta que transitaba por Eguinoa.

Tras el impacto, se dio aviso a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al sector para asistir a las personas involucradas. Hasta el momento, no se difundió un parte oficial sobre el estado de salud de los ocupantes.