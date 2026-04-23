Accidente en Cutral Co: una camioneta y una moto protagonizaron un choque

Este jueves, alrededor de las 14 horas, se registró un accidente de tránsito en Cutral Co, en la intersección de las calles Navarrete y Eguinoa.
De acuerdo a la información recabada en el lugar, una camioneta marca Chery Tiggo circulaba por calle Navarrete e intentaba incorporarse a Eguinoa en sentido sur. Por causas que aún se investigan, el vehículo colisionó con una motocicleta que transitaba por Eguinoa.
Tras el impacto, se dio aviso a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al sector para asistir a las personas involucradas. Hasta el momento, no se difundió un parte oficial sobre el estado de salud de los ocupantes.