Qué dice el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que para este miércoles habrá una jornada con cielo despejado.
La temperatura máxima para hoy está estimada en 18° Centígrados y la mínima hacia la noche será de 1°.
En el caso del cielo estará despejado durante la mañana y la tarde. El viento se presentará del sector sudoeste a 28 kilómetros con ráfagas de 36 durante el día. Para la noche, rotará al oeste y se incrementará a 31 kilómetros con ráfagas de 42.
Para el jueves, la temperatura máxima será de 22° y la mínima de 4°.