Amenazas de tiroteos en redes: advierten que no son “bromas” y pueden derivar en delitos

Puede generar consecuencias reales, tanto a nivel social como judicial.

Autoridades de seguridad y organismos de ciberseguridad difundieron una campaña de concientización para alertar sobre la gravedad de compartir mensajes con amenazas de violencia, especialmente aquellos vinculados a posibles tiroteos en escuelas. El eje del mensaje es claro: “No es un juego, es un delito”.

La iniciativa advierte que enviar, publicar o reenviar este tipo de contenidos —aunque se realicen en tono de broma— puede generar consecuencias reales, tanto a nivel social como judicial. Entre los ejemplos más frecuentes que circulan en redes se mencionan frases como “Mañana hay un tiroteo en la escuela”, “Voy a ir armado” o “Vamos a ver quién sobrevive”.

Según se detalla, este tipo de conductas puede activar protocolos de emergencia y derivar en intervenciones policiales inmediatas. Además, las consecuencias incluyen la citación a padres o tutores, el secuestro de dispositivos electrónicos, la identificación del autor del mensaje y la apertura de causas judiciales.

En el caso de Argentina, las autoridades recuerdan que estos hechos pueden encuadrarse en figuras penales como amenazas, intimidación pública o apología del delito, previstas en el Código Penal. Subrayan, además, que la legislación no distingue la intención cuando se genera miedo o pánico en la población.

Otro de los puntos destacados de la campaña es la responsabilidad compartida. No solo puede ser sancionada la persona que crea el mensaje, sino también quienes lo difunden. “Compartir también tiene consecuencias”, enfatiza el material.