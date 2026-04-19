El Club Alianza pone a disposición la documentación para sus próximas elecciones

Se encuentra en la sede del club hasta el día antes de las elecciones

La Comisión Directiva del Club Alianza comunicó a sus socios y socias que ya se encuentra disponible la documentación relativa al próximo proceso electoral de la institución.

Los documentos podrán consultarse en la Secretaría del club desde el viernes 17 hasta el jueves 23 inclusive.

El horario establecido para el acceso a la información es de 18:00 a 20:00 horas. Según el comunicado oficial, la documentación incluye los balances por año y el padrón de los socios habilitados para emitir su voto.

La institución convoca a los interesados a presentarse en la sede social dentro de los plazos y horarios mencionados para tomar conocimiento de los datos previo a los comicios.