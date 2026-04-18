Quique, con 83 años, participará en una competencia ciclística, un ejemplo para Neuquén

El ciclista celebrá de esta manera los 70 años que lleva en la actividad. Su primera competencia fue a los 13 años

Con el acompañamiento del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes, el experimentado ciclista neuquino Miguel Ángel “Quique” Messineo se prepara para protagonizar un nuevo desafío personal el domingo 19 de abril en el circuito de ciclismo de la Ciudad Deportiva.

Con esta competencia celebrará sus 70 años con la actividad. La competencia implica completar seis horas continuas de pedaleo en pista, en una jornada que combinará esfuerzo, pasión y trayectoria.

El desafío comenzará a las 11 y tendrá un significado especial no solo por la exigencia física que implica, sino también por el valor simbólico de seguir activo luego de más de siete décadas ligadas al deporte.

La actividad contará con la fiscalización de la Asociación Mundial de Ultra Ciclismo (WUCA), entidad que se encarga de supervisar este tipo de pruebas de resistencia, garantizando las condiciones necesarias para su desarrollo.Messineo se subió por primera vez a una bicicleta a los 13 años y desde entonces, construyó un recorrido marcado por la constancia y el compromiso.A lo largo de su extensa carrera, ha obtenido más de 30 títulos en triatlón y duatlón.

Fue además el primer campeón argentino de mountain bike en 1990, en San Martín de los Andes, y obtuvo múltiples consagraciones a nivel sudamericano y panamericano en distintas disciplinas combinadas.En los últimos años, continuó sumando experiencias internacionales al participar en competencias en países como Estados Unidos, Italia, México, Uruguay, Chile y Brasil, siempre representando a Neuquén.

Entre sus logros más recientes se destacan sus actuaciones en el Mundial Gran Fondo de Nueva York, donde consiguió importantes resultados en su categoría.Su trayectoria también está marcada por la superación personal.

A lo largo del tiempo atravesó diversas lesiones que demandaron intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, nunca abandonó su vocación deportiva, consolidándose como un ejemplo de perseverancia.Este nuevo desafío refleja el espíritu que lo caracteriza y el mensaje que busca transmitir es que se puede, que nunca es tarde, promoviendo la actividad física, los hábitos saludables y la importancia de perseguir los propios objetivos, sin importar la edad