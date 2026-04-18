Llegó el sábado y el pronóstico anuncia viento para Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas podrían llegar a los 80 kilómetros por hora

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que este sábado el cielo se presentará despejado en el día y para la noche mayormente despejado.

En esta jornada la temperatura máxima podrá llegar a los 20° Centígrados y la mínima de 1°, falta poco para que comiencen las heladas

Pero el dato más relevante es que el viento se presentará del sector oeste durante el día a 55 kilómetros con ráfagas de 80 kilómetros. Para la noche continuará en el mismo cuadrante: a 32 kilómetros con ráfagas que disminuirán a 45 kilómetros por hora.

Para el miércoles, la mínima se espera cerca de 7° Centígrados y la máxima de 13°.