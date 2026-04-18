En los últimos tres años en Neuquén se generaron más de 7000 empleos privados

Igualmente se pidió a las familias de otras provincias que no viajen sin un empleo acordado previamente

Son los datos que se difundieron a nivel nacional. Igualmente se pide a las personas de otras provincias que no viajen si no tienen ya un empleo acordado.

En algunos casos familias quedan en la calle o viviendo en la terminal porque llegan a Neuquén con la esperanza de una vida mejor y el empleo no llega.

Respecto a la noticia difundida en la cuenta de X del gobernador Rolando Figueroa, desde 2023 a 2026, en Neuquén hubo un crecimiento del 5% en el empleo privado, unos 7300 puestos laborales.

Al respecto, el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, destacó que “los datos son claros: Neuquén sigue generando empleo privado mes a mes. Este crecimiento del 1,2% en enero es un paso adelante que refleja el trabajo sostenido que venimos realizando. Sabemos que no sobra trabajo, pero también sabemos que el modelo neuquino funciona y que, con orden y planificación, podemos seguir ampliando oportunidades para nuestra gente”.

Asimismo, remarcó que “los resultados obtenidos ratifican el rumbo elegido y refuerzan el compromiso de seguir impulsando políticas como Emplea Neuquén que promuevan más y mejores empleos, con una mirada puesta en el desarrollo local y el bienestar de los neuquinos”.