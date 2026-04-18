Deportivo Roca venció a Petrolero Argentino en Plaza Huincul

Poniendo en marcha la segunda vuelta de la competencia

En el inicio de la segunda rueda de La Liga Federal, Deportivo Roca derrotó a Petrolero Argentino por 85 a 70. El encuentro se disputó en Plaza Huincul, donde el conjunto local sumó su octava derrota consecutiva en la Conferencia Sur.

El equipo visitante estableció una diferencia en el marcador desde el primer cuarto a través de su ritmo de juego y efectividad en el ataque. Durante el segundo parcial, Petrolero incrementó su nivel defensivo y mejoró sus decisiones en la ofensiva; sin embargo, no logró reducir la distancia y ambos equipos se retiraron al entretiempo con una brecha cercana a los 20 puntos a favor de Roca.

En la segunda parte, Petrolero intentó una reacción durante el tercer cuarto, pero Deportivo Roca, bajo la conducción de Ricardo Sebastián García, mantuvo el control de las acciones. El último periodo transcurrió con la visita administrando la ventaja obtenida hasta el cierre del partido.

En el plano individual, Cristian Cadillac fue el jugador con mayor rendimiento en Deportivo Roca al alcanzar 26 de valoración. En Petrolero Argentino, el desempeño de Bautista Schwindt finalizó con 18 de valoración.

Tras este resultado, Deportivo Roca suma puntos para escalar posiciones en la tabla de la Conferencia Sur. Por su parte, Petrolero Argentino mantiene su presente actual en la competencia y requiere de resultados inmediatos para modificar su ubicación en el torneo.