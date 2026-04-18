Cipolletti venció a Deportivo Rincón en el Torneo Federal A

Y es lider en solitario hasta los partidos de mañana domingo

Por la quinta fecha del Torneo Federal A, Cipolletti derrotó a Deportivo Rincón por 2 a 1 en el estadio Moisés Gómez. Con este resultado, el conjunto local perdió su condición de invicto en la competencia.

El encuentro inició con una situación para Deportivo Rincón al minuto de juego, cuando un cabezazo de Facundo Miguel impactó en el poste. No obstante, Cipolletti abrió el marcador a los 5 minutos a través de Maximiliano López, quien convirtió tras la salida de un tiro de esquina.

A los 10 minutos de la primera etapa, el árbitro expulsó a Nehuén García en Cipolletti por sujetar a un rival en una situación de ataque, dejando al equipo visitante con diez jugadores.

Pese a la inferioridad numérica, Cipolletti aumentó la diferencia a los 25 minutos con un segundo gol de López, asistido por Sebastián Jeldres.

Deportivo Rincón logró el descuento a los 40 minutos por intermedio de Canga, quien definió tras una asistencia de Herrera luego de un córner.

Durante el segundo tiempo, el equipo local mantuvo la posesión del balón y generó aproximaciones al área rival. Entre las acciones destacadas se encuentran un disparo de Carrasco a los 65 minutos que pasó cerca del poste y un remate de Di Bello a los 78 minutos que fue contenido por el arquero Facundo Crespo.

Con la obtención de los tres puntos, Cipolletti se posicionó momentáneamente en la cima del Grupo C del torneo.