Brentana sumó un punto verde en la avenida Godoy

Se trata de depósitos donde se puede llevar en forma separada tanto vidrios, como plásticos, cartones y latas

Los vecinos y vecinas del barrio Brentana tienen un nuevo lugar donde depositar los residuos separados con la nueva instalación de un Punto Verde.

Se trata de depósitos donde se puede llevar en forma separada tanto vidrios, como plásticos, cartones y latas. El municipio después hace el retiro de estos elementos.

Desde la comisión vecinal del barrio se agradeció al intendente Ramón Rioseco, a la Secretaría de servicios públicos “Mari Botta, a Alejandra Venegas por gestionar rápidamente nuestra solicitud ,para nosotros es un día muy importante, ya que de esta forma combatimos día a día por una ciudad más limpia por un barrio más limpio, y que mejor de esta manera que reciclando, mejorando con muy poquito la calidad de vida de nuestros vecinos”.

El nuevo dispositivo se encuentra en las cercanías del Centro de Desarrollo Infantil, CDI, Arco Iris.