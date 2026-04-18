Bomberos de Cutral Co intervinieron en el incendio de un cargamento sobre la Ruta 22

A las 16:00 horas de hoy, el cuerpo de bomberos recibió un aviso por el incendio de un camión en la Ruta 22. El incidente se localizó a una distancia de entre 3 y 4 kilómetros de la localidad, en dirección hacia Zapala, específicamente entre el sector del Viñedo y el nuevo San Sebastián.
Al llegar al lugar, la dotación constató que el fuego afectaba a un camión que transportaba aproximadamente 40 fardos de pasto. De la carga total, seis fardos resultaron alcanzados por las llamas.
El conductor del vehículo inició las tareas para descargar el material encendido antes del arribo del personal. Posteriormente, los bomberos completaron la remoción de los fardos afectados y realizaron las labores de enfriamiento a la vera de la ruta.
Según el reporte técnico, el fuego no provocó daños en la estructura del chasis, el motor ni en el semirremolque del transporte.