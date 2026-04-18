Aseguran que el sonido en el recital de Abel Pintos en Huincul será de nivel internacional

Desde la productora Federico Ceballes aseguran cada espectador vivirá una experiencia digna de los mejores recitales del mundo.

El recital del reconocido cantautor contará con la participación de la productora regional Federico Ceballes Producciones quien anunció la adquisión de un sistema de sonido de nivel internacional.

“La llegada del reconocido artista Abel Pintos será el escenario ideal para el debut de una inversión tecnológica sin precedentes en el sur argentino: el sistema de sonido d&b Audiotechnik línea J completa, equipado con amplificadores D80“, explicaron en un parte de prensa.

“Esta incorporación posiciona a la región al mismo nivel que los grandes festivales internacionales. Al tratarse de un equipamiento único en su tipo entre las productoras en la Patagonia, garantiza una calidad sonora de máxima precisión, potencia y cobertura, elevando los estándares técnicos para eventos masivos y corporativos”, describieron.

Con más de 20 años de trayectoria, Federico Ceballes Producciones es un referente en el sector, ya que ofrece un servicio integral 360° que abarca producción, sonido, iluminación, pantallas y escenarios.

La adquisición del sistema d&b línea J permite que las producciones locales en Río Negro y Neuquén accedan a tecnología de elite sin necesidad de recurrir a proveedores de otras zonas del país. Este paso estratégico no solo potencia la logística, sino que asegura que cada espectador viva una experiencia digna de los mejores recitales del mundo.