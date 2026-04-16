Qué dice el pronóstico para el jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se pronosticó para este jueves una jornada con cielo parcialmente nublado.
La temperatura máxima será de 23° Centígrados y la mínima se ubicará en los 15°, según lo indicado.
Habrá viento oeste durante el día a 26 kilómetros con ráfagas de 46 kilómetros. Para la noche rotará al oeste con una velocidad constante de 38 kilómetros y ráfagas de 58.
El cielo estará parcialmente nublado a lo largo del día y hacia la noche se cubrirá. Para el viernes, la temperatura máxima será de 22° y la mínima de 14°.