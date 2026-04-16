Plaza Huincul lanza encuentros terapéuticos para acompañar procesos en adicciones

Los encuentros se desarrollarán dos veces por semana.

Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Capacitación, pondrá en marcha un nuevo espacio de acompañamiento terapéutico destinado a personas que atraviesan procesos de recuperación en adicciones.

Los encuentros se desarrollarán dos veces por semana: los días miércoles de 10 a 11 horas y viernes de 15 a 16 horas. El inicio está previsto para el próximo 17 de abril, y está dirigido a personas mayores de 16 años. Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al teléfono 2995351518 o acercarse a la subsecretaría de Capacitación.