Plaza Huincul convoca a una nueva jornada de limpieza de micro basurales

A partir de las 14:00 horas, en el acceso sur sobre la Ruta Provincial 17.

Plaza Huincul anunció la realización de una nueva jornada de limpieza de micro basurales, una iniciativa que busca avanzar en el saneamiento ambiental de distintos sectores de la ciudad.

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 17 de abril, a partir de las 14:00 horas, en el acceso sur sobre la Ruta Provincial 17. La convocatoria está abierta a toda la comunidad y apunta a fortalecer el compromiso ciudadano en el cuidado del entorno.

Desde la organización recomendaron a quienes se sumen asistir con guantes, rastrillos, gorra y agua, a fin de garantizar una jornada segura y cómoda.