Neuquén lanza “Próximo Paso” para acompañar a estudiantes en su inserción laboral

La propuesta contempla talleres que comenzarán a dictarse desde la próxima semana.

El gobierno de la Provincia del Neuquén presentó “Próximo Paso”, una iniciativa del programa Emplea Neuquén destinada a estudiantes de los últimos años del nivel secundario. La propuesta contempla talleres que comenzarán a dictarse desde la próxima semana en distintas escuelas.

El programa, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén junto al Ministerio de Educación de Neuquén, busca brindar herramientas prelaborales, fomentar el autoconocimiento y acercar a los jóvenes al mundo del trabajo.

En una primera etapa, que se desarrollará entre abril y junio en la ciudad de Neuquén, se prevé la realización de entre tres y cuatro talleres semanales, alcanzando a más de 1.600 estudiantes.