Cutral Co: Invitan a clases gratuitas de baile en el barrio Parque Oeste

Las clases se desarrollan martes y miércoles

En el barrio Parque Oeste se están llevando adelante clases gratuitas de baile, una iniciativa pensada para promover el encuentro, la actividad física y la integración social entre vecinos y vecinas de todas las edades. Las clases se desarrollan martes y miércoles de 20 a 21 horas.

Quienes deseen sumarse pueden acercarse a la sede del barrio Parque Oeste, donde se desarrollan los encuentros de manera libre y gratuita. La invitación permanece abierta para todos aquellos que quieran participar de esta actividad que combina recreación, salud y comunidad.