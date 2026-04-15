Villa Pehuenia-Moquehue celebra la 20° edición de la Fiesta Nacional del Chef

Un evento que reúne a referentes de la gastronomía de todo el país y pone en valor la identidad culinaria regional.

Del 1 al 3 de mayo, Villa Pehuenia-Moquehue será sede de la vigésima edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, un evento que reúne a referentes de la gastronomía de todo el país y pone en valor la identidad culinaria regional.

Durante tres jornadas, el encuentro ofrecerá clases magistrales, patios gastronómicos, espectáculos musicales y espacios dedicados a productores y artesanos. Participarán chefs reconocidos como Pablo Buzzo, Tupac Guantay y Alina Ruiz, junto a cocineros de distintas provincias y la participación internacional de Chile.

Además, estudiantes de gastronomía formarán parte de las actividades, fortaleciendo el perfil formativo del evento. Como parte de esta edición aniversario, se realizará una torta conmemorativa por los 20 años de la fiesta.

El evento, organizado por el municipio local, se consolida como uno de los principales atractivos turísticos y gastronómicos de la Patagonia, posicionando a la localidad como un destino destacado a nivel nacional.