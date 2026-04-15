Plaza Huincul lanza un ciclo de charlas sobre trekking y montañismo

La propuesta comenzará el próximo sábado 18 de abril.

Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Capacitación, anunció el inicio de un nuevo ciclo de charlas destinado a quienes deseen iniciarse o perfeccionarse en el trekking y el montañismo.

La propuesta comenzará el próximo sábado 18 de abril y tendrá como objetivo brindar herramientas teóricas y prácticas para disfrutar de la montaña de manera segura y responsable. Bajo el lema “Aprendé y preparate para disfrutar la montaña”, la iniciativa apunta tanto a principiantes como a personas con experiencia que busquen ampliar sus conocimientos.

El ciclo se desarrollará durante seis encuentros, los días sábados de 14:00 a 17:00 horas, en las instalaciones de la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida del Libertador 517.