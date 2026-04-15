Petrolero Argentino, Alianza y el diputado Sepúlveda se solidarizaron con Rivadavia

Cuado uno dejó un comicado en las redes sociales

El club de Cutral Co sufrió el incendio intencional del colectivo que transporta a todas las categorías del Tigre cuando le toca jugar de visitante.

El pasado domingo, luego de volver de Zapala, el colectivo que transportó a la delegación de Rivadavia sufrió el incendio total de la unidad de forma intencional. Los clubes de la comarca, dejaron sus comunicados en las redes sociales expresando su apoyo.

Por parte del Diputado provincial Juan Sepulveda, también expresó su apoyo para Rivadavia diciendo lo siguiente: “Hoy quiero expresar mi total solidaridad con el Club Rivadavia ante los lamentables hechos ocurridos en la noche del domingo”.

“La violencia no puede ni debe tener lugar en ningún ámbito de nuestra sociedad, y mucho menos en espacios que representan el encuentro, el esfuerzo y los valores del deporte”.

Por parte de Rivadavia expresaron lo siguiente en sus redes sociales:¡Es muy difícil entender este hecho de tanta maldad. El colectivo no pertenecía al club; su dueño lo dejaba en ese lugar porque no tenía dónde guardarlo y, con enorme generosidad, nos brindaba el servicio para trasladar a nuestros jugadores”.