Nehemías Diocares obtiene doble oro en la Copa Cordillerana de Jiu Jitsu

Dicha competencia se desarrollo en Bariloche

El pasado domingo 12 de abril, el gimnasio municipal de esta ciudad fue sede de la quinta edición de la Copa Cordillerana, un evento que reunió a competidores de diversas provincias y ciudades.

En este marco, Nehemías Alfredo Diocares Medrano, de 15 años y oriundo de Plaza Huincul, alcanzó el primer puesto en las dos modalidades de su categoría.

Diocares Medrano, quien reside en Bariloche desde hace cinco años, se inscribió en la competencia tras sumar tres meses de práctica en Jiu Jitsu Brasileño (BJJ). El joven participó en la categoría Pluma Ligera, compitiendo tanto en la modalidad GI (con kimono) como en NO-GI (sin kimono), logrando la medalla de oro en ambas participaciones.

Durante el desarrollo de la final, el competidor logró la sumisión de su oponente mediante una técnica de llave de brazo. Tras la finalización del combate y debido a una lesión leve sufrida por su rival durante la acción, Nehemías postergó el festejo de su victoria para asistir y consultar sobre el estado de salud del otro deportista.

Los saludos y celebraciones se realizaron una vez que se confirmó que el oponente se encontraba fuera de peligro.

Este desempeño en el tatami destaca no solo por el resultado deportivo en un corto periodo de entrenamiento, sino también por el respeto y la empatía mostrados hacia el compañero de disciplina durante la competencia.