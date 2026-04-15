Juicio NAO Día 2: declaran peritos que realizaron informes técnicos sobre la explosión

Esta mañana continuó el juicio por la explosión de la refinería NAO, con presencia de familiares en el edificio judicial.
El tribunal colegiado integrado por Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y Vanessa Macedo Font abrieron la segunda jornada.
En el primer tramo de las declaraciones se escucharon dos testimonios. La de la persona representante de la ART y un perito a quien se le solicitó aspectos técnicos específico. Luego se dispuso un cuarto intermedio.
En la sala, al igual que el martes se encuentran los integrantes de las familias Herrera y Molina. La fiscalía, los representantes de la querella, los imputados, la defensa pública y la defensa particular.
Las audiencias continuarán hasta el viernes. Luego reanudarán el 22, para finalizar (estimativamente) el 5 de mayo.