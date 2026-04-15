Este es el pronóstico para el miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- anuncia para este miércoles una jornada con cielo despejado.
La temperatura máxima será de 21° Centígrados y la mínima se ubicará en los 6°, según lo indicado.
En cuanto al viento se presentará del sector noreste durante el día a 24 kilómetros con ráfagas de 29 kilómetros. Para la noche rotará al sudeste con una velocidad constante de 24 kilómetros y ráfagas de la misma velocidad.
El cielo estará despejado a lo largo de todo el día. Para el jueves, la temperatura máxima será de 23° y la mínima de 8°.