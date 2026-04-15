Cutral Co abre sus puertas a la danza con ensayos abiertos del ballet folklórico

En el marco de las actividades por el Mes de la Danza, el Ballet Folklórico Municipal de Cutral Co inició una propuesta abierta a la comunidad que invita a conocer de cerca su trabajo artístico y formativo.
La iniciativa consiste en ensayos abiertos, donde vecinos y vecinas pueden asistir como espectadores o sumarse de manera activa a la práctica, promoviendo el acceso a la cultura y la participación colectiva.
Los encuentros se desarrollarán los días miércoles 15 y 22 de abril, en el horario de 14:00 a 15:30, en el Centro Cultural José Héctor Rioseco, espacio habitual de las actividades culturales de la ciudad.