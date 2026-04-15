Cutral Co abre sus puertas a la danza con ensayos abiertos del ballet folklórico

En el marco de las actividades por el Mes de la Danza.

En el marco de las actividades por el Mes de la Danza, el Ballet Folklórico Municipal de Cutral Co inició una propuesta abierta a la comunidad que invita a conocer de cerca su trabajo artístico y formativo.

La iniciativa consiste en ensayos abiertos, donde vecinos y vecinas pueden asistir como espectadores o sumarse de manera activa a la práctica, promoviendo el acceso a la cultura y la participación colectiva.

Los encuentros se desarrollarán los días miércoles 15 y 22 de abril, en el horario de 14:00 a 15:30, en el Centro Cultural José Héctor Rioseco, espacio habitual de las actividades culturales de la ciudad.