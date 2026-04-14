Plaza Huincul abrió una licitación pública para la compra de maquinaria vial

El proceso contempla la compra de cuatro tipos de maquinaria con garantía y servicio postventa.

Plaza Huincul lanzó la Licitación Pública N° 001/2026, mediante la cual convoca a interesados a participar en la adquisición de equipamiento destinado a fortalecer el parque automotor y mejorar los servicios operativos de la ciudad.

De acuerdo al llamado oficial, el proceso contempla la compra de cuatro tipos de maquinaria con garantía y servicio postventa. Entre los equipos solicitados se encuentra un camión 0 km, 4×2 tractor, con un presupuesto oficial de $182.000.000. También se prevé la adquisición de un semirremolque batea media caña, cuyo monto estimado asciende a $63.100.000.

La licitación incluye además un compactador neumático autopropulsado, con un presupuesto de U$S 98.300, y un compactador vibratorio autopropulsado, valuado en U$S 109.500.

El valor del pliego fue fijado en $50.000.

Según se informó, la fecha límite para la presentación de ofertas será el 30 de abril de 2026 a las 10:00 horas, en la Mesa de Entrada de la Municipalidad de Plaza Huincul. Ese mismo día y horario se realizará la apertura de sobres en la Secretaría de Hacienda y Presupuesto.

Desde el municipio indicaron que los interesados podrán realizar consultas y retirar los pliegos en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 13:00, o bien a través del correo electrónico comprashuincul@gmail.com.