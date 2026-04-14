Llegó el martes y qué dice el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que este sábado el cielo se presentará cubierto en el día y para la noche mayormente cubierto.
En esta jornada la temperatura máxima podrá llegar a los 23° Centígrados y la mínima de 5°. Había solamente un 10% de probabilidad de lluvias pero finalmente hubo precipitaciones en el inicio del día.
El viento se presentará del sector oeste durante el día a 30 kilómetros con ráfagas de 45 kilómetros. Para la noche continuará en el mismo cuadrante: a 32 kilómetros con ráfagas que se incrementarán a los 50 kilómetros.
Para el miércoles, la mínima se espera cerca de 6° Centígrados y la máxima de 23°.