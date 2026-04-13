Tragedia aérea: a 50 años del accidente que enlutó a la comarca petrolera

37 personas iban a bordo: 34 trabajadores y 3 tripulantes. Ninguno sobrevivió.

El 14 de abril de 1976 quedó grabado como una de las jornadas más trágicas en la historia de Cutral Co. Lo que había comenzado como un día habitual para los trabajadores de YPF derivó en un desastre que marcó a toda la región.

El avión, un Avro “Bravo” de fabricación inglesa, realizaba vuelos diarios para trasladar personal hacia los yacimientos petroleros. Ese miércoles, 37 personas iban a bordo: 34 trabajadores y 3 tripulantes. Ninguno sobrevivió. La aeronave cayó en la meseta Esperanza, en cercanías de la ciudad, luego de que una de sus alas se desprendiera en pleno vuelo.

La causa —una falla estructural— fue establecida tiempo después. Pero en las primeras horas, en medio del reciente Golpe de Estado en Argentina de 1976, las autoridades militares barajaron la posibilidad de un atentado, hipótesis que luego fue descartada.

Según reconstrucciones del portal Más Neuquén, la comunicación oficial fue tardía y fragmentaria. Muchas familias se enteraron por vecinos o conocidos, en un contexto atravesado por el control informativo de la época.

A medio siglo de la tragedia, la memoria sigue activa en la comarca. En ese marco, el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, convocó a la comunidad a participar de un acto homenaje a las víctimas.

La ceremonia se realizará el martes 14 de abril a las 10:30 horas en la necrópolis local, en recuerdo de los trabajadores ypefianos que perdieron la vida en la caída del avión AVRO 748, al cumplirse el 50° aniversario del hecho.

El impacto de aquella jornada sigue presente en Cutral Co y Plaza Huincul, donde la mayoría de las familias tenía vínculos directos con la actividad petrolera. La lista de víctimas no era ajena: eran vecinos, compañeros y amigos.

A 50 años, el recuerdo no se diluye. Persiste en la memoria colectiva y en cada homenaje que busca mantener viva la historia de quienes no regresaron.