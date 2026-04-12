Trágico accidente en Ruta Provincial N° 5: un hombre perdió la vida

En la zona de Bajo El Choique, en el tramo que une las localidades de Rincón de los Sauces y Añelo.

Un fatal siniestro vial se registró durante la mañana de este domingo sobre la Ruta Provincial N° 5, en la zona de Bajo El Choique, en el tramo que une las localidades de Rincón de los Sauces y Añelo.

El hecho ocurrió alrededor de las 08:25 horas, cuando se recibió un llamado alertando sobre un accidente en cercanías del sector mencionado. De inmediato, se desplazó una dotación de bomberos a cargo del 2° Jefe de Cuerpo Activo, Sargento Facundo Montes.

Al arribar al lugar, el personal constató un autovuelco protagonizado por un vehículo en el que se trasladaba un único ocupante, un hombre, quien ya estaba siendo asistido por una ambulancia de un yacimiento de la zona. Pese a los esfuerzos, se confirmó posteriormente el fallecimiento del conductor.

En el operativo trabajaron de manera conjunta efectivos de la Policía y personal de salud de Añelo, junto a equipos del hospital y bomberos de Rincón de los Sauces.