Se cumplen 29 años del asesinato de Teresa Rodríguez en Plaza Huincul

Hoy, a las 11, el gremio docente Aten hará un acto en las inmediaciones del puente sobre la ruta 17.

Este 12 de abril se cumplen 29 años del asesinato de Teresa Rodríguez, ocurrido en 1997 en Plaza Huincul, en una protesta social que terminó con una violenta represión y una causa judicial que, hasta hoy, no tiene responsables.

Hoy, a las 11 habrá un acto para recordar el hecho organizado por el sindicato docente neuquino Aten. Se hará en el puente sobre la avenida Mariano Moreno (ruta 17) que lleva el nombre de la vecina.

Tenía 27 años, tres hijos y trabajaba en casas particulares. Aquella mañana caminaba hacia su trabajo cuando se detuvo a observar lo que ocurría sobre la Ruta Provincial 17, en el barrio Otaño. La zona estaba atravesada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Un disparo le atravesó el cuello. Murió casi en el acto.

Una muerte en medio de la represión

El crimen ocurrió durante la llamada segunda pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul, en un contexto de creciente conflictividad social. La protesta reunía a docentes, desocupados, estudiantes y vecinos que reclamaban contra el ajuste y la falta de respuestas del Estado.

El operativo de desalojo fue ordenado por el entonces juez federal Oscar Alberto Temi y ejecutado por fuerzas provinciales y federales, en medio de gases, corridas y disparos.

Desde un primer momento, tanto el gobierno nacional de Carlos Menem como la gestión provincial de Felipe Sapag instalaron la hipótesis de un supuesto francotirador. Sin embargo, las pericias determinaron que el proyectil era calibre 9 milímetros, compatible con armas reglamentarias.

Investigación sin culpables

A pesar de las pruebas y testimonios, la causa judicial no logró identificar al autor del disparo.

El único imputado fue un agente policial, que terminó absuelto por falta de pruebas. En paralelo, otros efectivos fueron juzgados por disparos ilegales, pero recibieron condenas menores que no implicaron cumplimiento efectivo. El resultado: una muerte sin responsables.

El contexto: privatizaciones y desocupación

El asesinato de Teresa Rodríguez no puede entenderse sin el escenario de los años 90.

Las privatizaciones de empresas como YPF y Gas del Estado dejaron a miles de trabajadores sin empleo en la comarca petrolera. Cutral Co y Plaza Huincul, ciudades construidas alrededor de la actividad hidrocarburífera, quedaron atravesadas por la crisis.

En ese contexto surgieron las puebladas, con cortes de ruta y organización territorial, consideradas el origen del movimiento piquetero en la Argentina.

El conflicto docente encabezado por ATEN terminó de encender la protesta en abril de 1997.

Una herida abierta

A casi tres décadas, el crimen de Teresa Rodríguez sigue siendo un símbolo.

Su nombre fue adoptado por organizaciones sociales y continúa presente en marchas, actos y reclamos por justicia. La falta de esclarecimiento y las responsabilidades políticas nunca determinadas mantienen vigente el caso como una deuda pendiente del sistema democrático.

A 29 años, la pregunta sigue siendo la misma: quién disparó. Y por qué nunca se supo.