Plaza Huincul lanza un curso de muebles sustentables con materiales reciclados

Se dictará todos los lunes de 14 a 16 horas

Capacitación de Plaza Huincul lanzó una nueva propuesta formativa destinada a vecinos y vecinas interesados en aprender a crear muebles a partir de materiales reciclados. La iniciativa, que combina formación práctica y conciencia ambiental, comenzará el próximo 13 de abril.

El curso, denominado “Muebles Sustentables con Materiales Reciclados”, se dictará todos los lunes de 14 a 16 horas, y tiene como objetivo enseñar a los participantes a fabricar distintos elementos como sillones, puff, zapateros y otros muebles de uso cotidiano, utilizando recursos reutilizables.

Desde el área organizadora destacaron que se trata de una oportunidad accesible tanto para mejorar el hogar como para desarrollar emprendimientos propios, en un contexto donde la economía circular y el reciclaje cobran cada vez mayor relevancia.