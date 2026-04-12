Plaza Huincul: impulsan jornadas de educación vial en escuelas rurales

En la escuela primaria N° 214, ubicada en el paraje rural La Amarga.

La dirección de Turismo de Plaza Huincul, en articulación con la dirección de Tránsito, llevó adelante el viernes 10 de abril una nueva jornada del programa de educación vial en la escuela primaria N° 214, ubicada en el paraje rural La Amarga. La actividad contó con la participación de la comunidad educativa de la escuela N° 275 de El Chenque.

La iniciativa se enmarca en un programa que se desarrolla en diferentes instituciones educativas de la ciudad, con el objetivo de fomentar la concientización y la formación en seguridad vial desde edades tempranas.

Durante la jornada, estudiantes participaron de propuestas lúdicas y educativas orientadas a la incorporación de hábitos responsables, tanto en el uso de la vía pública como en contextos vinculados al turismo.