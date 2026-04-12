Personal del hospital realizó una charla de crianza en el jardín Copelco de Cutral Co

El hospital de Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul continúa desarrollando diversas actividades orientadas a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el acompañamiento de la comunidad, con una fuerte presencia en instituciones educativas y espacios comunitarios de ambas localidades.
En los últimos días, el equipo de salud llevó adelante una charla sobre crianza respetuosa en el jardín Copelco de Cutral Co. La jornada estuvo a cargo de profesionales del área de pediatría, enfermería y puericultura, quienes brindaron herramientas y generaron un espacio de intercambio con familias y docentes, promoviendo prácticas de cuidado basadas en el respeto, la empatía y el desarrollo integral de niños y niñas.