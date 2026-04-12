Cutral Co: Zoonosis habilita nuevos turnos para esterilización de mascotas por la tarde

Los días lunes 13, 20 y 27 de abril.

Zoonosis de Cutral Co informó que se encuentran disponibles nuevos turnos gratuitos para la esterilización de perros y gatos, en esta oportunidad en horario de tarde, con el objetivo de ampliar el acceso de la comunidad a este servicio esencial.

Según se indicó oficialmente, las jornadas se desarrollarán los días lunes 13, 20 y 27 de abril en la sede de Zoonosis, ubicada en Lago Auquinco 55, en el barrio Parque Este. Las personas interesadas deberán solicitar turno previo comunicándose al teléfono 299 6846219.