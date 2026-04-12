Cielo inestable: así estará el tiempo este domingo en la comarca petrolera

En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima de 18°C durante la tarde.

El pronóstico del tiempo brindado por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas anticipa condiciones inestables para este domingo 12 de abril en las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co, con probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima de 18°C durante la tarde, mientras que la mínima descenderá a 5°C en horas de la mañana, configurando un día fresco típico de la temporada otoñal.

Respecto al viento, por la mañana se prevé una intensidad de 35 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h. Hacia la noche, en tanto, las condiciones tenderán a moderarse, con velocidades cercanas a los 16 km/h y ráfagas en el mismo rango.

En el plano astronómico, la jornada estará acompañada por la fase de Cuarto Menguante de la Luna, que además transitará por el signo de Libra.