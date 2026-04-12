Bomberos voluntarios asistieron a una persona en barrio Peñi Trapún

El operativo fue solicitado por el equipo del SIEN, quienes requerían apoyo para asistir a una persona

Este domingo, alrededor de las 16:15, personal de Bomberos Voluntarios de Cutral Co realizó una salida en la intersección de calles 25 de Mayo y Santa Teresita, en el barrio Peñi Trapún, en colaboración con el servicio de emergencias médicas.

Según informaron, el operativo fue solicitado por el equipo del SIEN, quienes requerían apoyo para asistir a una persona de contextura grande que se encontraba atravesando un cuadro de convulsiones.

Ante la situación, los bomberos colaboraron en el retiro de la persona desde el interior del domicilio y su posterior traslado hasta la ambulancia, permitiendo que el personal de salud pudiera continuar con la atención correspondiente.