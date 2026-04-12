Añelo fue sede del torneo de tiro por el 69° aniversario de la Policía del Neuquén

La jornada se desarrolló el sábado 11 de abril en el polígono de la dirección Seguridad Vaca Muerta.

En Añelo, se llevó a cabo la quinta edición del Torneo de Tiro en el marco de las actividades conmemorativas por el 69° aniversario de la Policía del Neuquén. La jornada se desarrolló el sábado 11 de abril en el polígono de la dirección Seguridad Vaca Muerta, con la participación de distintas áreas operativas de la institución.

El evento fue organizado por la División Grupo Especial de Operaciones Policiales (G.E.O.P.) de Añelo y reunió a equipos provenientes de diversas localidades. Entre los participantes se destacaron el Departamento de Seguridad Metropolitana, el Departamento U.E.S.P.O., las divisiones G.E.O.P de Zapala, Cutral Co y Chos Malal, además de la División G.E.A.R.

Asimismo, formaron parte del certamen representantes de unidades de orden público como la dirección Seguridad del Pehuén, la Superintendencia de Seguridad, la Comisaría 10° de Añelo, las Comisarías 35° y 45°, y la Dirección de Unidades de Detención.

Tras una jornada de competencia, en la categoría de Grupos Especiales el primer puesto fue obtenido por la División G.E.O.P Zapala. El segundo lugar correspondió al Departamento de Seguridad Metropolitana, mientras que la División G.E.O.P Chos Malal completó el podio. Más atrás se ubicaron el Departamento U.E.S.P.O., la División G.E.O.P Cutral Co y la División G.E.A.R.

En la categoría de Parejas Mixtas, la Dirección Seguridad del Pehuén se quedó con el primer lugar, seguida por la Superintendencia de Seguridad. El tercer puesto fue para las Comisarías 35° y 45°, mientras que la Dirección de Unidades de Detención y la Comisaría 10° de Añelo ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

El torneo contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, entre ellas el superintendente de Seguridad, comisario general Néstor Castillo; el intendente de Añelo, Fernando Banderet; el fiscal general José Gerez; y el director de Seguridad Vaca Muerta, comisario mayor Sergio Ranguiman.