Alianza ganó en su visita a la capital neuquina por el Torneo Oficial

Comenzó perdiendo desde el arranque pero en una rafaga lo dió vuelta

El conjunto de Cutral Co no tuvo un buen comienzo en Neuquén y Pacífico comenzó ganando a los 6 minutos del primer tiempo. Alianza tuvo algunas ocasiones de peligro pero no pudo igualar el marcador.

El local dejaba correr los minutos en el segundo tiempo y Alianza no encontraba espacios. La entrada de Lapadu le cambió la cara a Alianza, en la primera pelota que tocó dejó a dos en el camino y asistió a Digorado para el 1 a 1.

Luego de asistir en el primer gol, Lapadu hizo la individual por la derecha jugo con Ríos qué tiró el centro y la pelota pegó en la mano de Cattaneo siendo penal para Alianza. Joaquín Rikemberg lo cambió por gol para el 2 a 1.

Minutos despues Lapadu volvió a encarar por derecha, ingresó al área y lo derribaron siendo el segundo penal para Alianza. Otra vez Joaquín Rikemberg cambió el penal por gol y puso el 3 a 1 definitivo para Alianza.

Alianza jugó parte del segundo tiempo con 10 por la expulsión de Alan Riquelme por doble amarilla. Pacífico también se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Calfinier Santino.