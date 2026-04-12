Abren inscripciones para programa de formación técnica y digital en Plaza Huincul

El programa tendrá una duración de 14 semanas y apunta a fortalecer las capacidades locales

La Fundación YPF, en articulación con la Municipalidad de Plaza Huincul, lanzó una nueva propuesta de capacitación orientada al desarrollo de habilidades técnicas vinculadas al sector energético.

Se trata del “Programa de Formación Técnica y Digital”, una iniciativa destinada a personas mayores de 18 años que deseen adquirir conocimientos iniciales en áreas clave de la industria. La inscripción abrió el pasado 18 de marzo.

La oferta incluye cursos de nivel inicial en:

Instalaciones eléctricas

Energías renovables

Instrumentación industrial

Automatización con Arduino

Según se informó, el programa tendrá una duración de 14 semanas y apunta a fortalecer las capacidades locales, brindando herramientas concretas para la inserción laboral en un sector estratégico para la región.