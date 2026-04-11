Llegó el sábado y qué dice el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que este sábado el cielo se presentará despejado en el día y para la noche mayormente despejado.
En esta jornada la temperatura máxima podrá llegar a los 26° Centígrados y la mínima de 14°.
El viento se presentará del sector oeste durante el día a 29 kilómetros con ráfagas de 40 kilómetros. Para la noche continuará en el mismo cuadrante: a 52 kilómetros con ráfagas que se incrementarán a los 70 kilómetros.
Para el domingo, la mínima se espera cerca de 3° Centígrados y la máxima de 17°.