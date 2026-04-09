Se realiza una nueva reunión por la escuela N° 102 de Cutral Co

Preocupación por parte de las familias ante la falta de definiciones sobre el avance pedagógico de las y los estudiantes.

Este jueves 9 se realiza una nueva reunión en la escuela primaria N° 102 de Cutral Co, ubicada en el barrio Aeroparque, en un contexto de creciente preocupación por parte de las familias ante la falta de definiciones sobre el avance pedagógico de las y los estudiantes.

Para garantizar el desarrollo del encuentro, la calle Salta —a la altura de Matorras— permanece cerrada, permitiendo así una mayor seguridad y organización en la recepción de quienes se acercan a participar.

Cabe recordar que a fines del mes de marzo se llevó a cabo una primera reunión en el establecimiento, que contó con la presencia del director del Distrito Educativo II, Sergio Iril, junto al equipo directivo de la institución. En esa instancia, las familias expresaron su inquietud por la ausencia de información clara respecto a la continuidad pedagógica y el proceso educativo del alumnado.

En paralelo, durante el mes pasado, docentes y familias de la institución impulsaron una recolección de firmas con el objetivo de elevar un reclamo formal. El documento fue presentado ante la dirección del establecimiento, la consejera escolar y la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Cutral Co, en busca de respuestas y acompañamiento institucional.