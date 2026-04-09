Sauzal Bonito celebró su 37º aniversario con anuncios de inversión y desarrollo productivo

Se entregaron aportes a productores locales a través del programa de Agricultura Familiar y un fondo rotatorio de 4,8 millones de pesos

La localidad de Sauzal Bonito celebró su 37º aniversario con un acto encabezado por el ministro Jorge Tobares y el presidente de la comisión de fomento, Fernando Wircaleo.

Durante la jornada se entregaron aportes a productores locales a través del programa de Agricultura Familiar y un fondo rotatorio de 4,8 millones de pesos para la compra de insumos, con el objetivo de fortalecer la producción.

Además, se destacaron avances en obras de infraestructura, como la captación de agua, electrificación y la construcción de viviendas. En ese marco, se anunció un aporte provincial de 895 millones de pesos para la segunda etapa de la obra de protección sobre el río Neuquén.

El aniversario se desarrolló con una fuerte impronta en el desarrollo productivo y la mejora de la calidad de vida de la comunidad.